Polizisten hätten die Leiche des 60-Jährigen am Samstag gefunden, teilt das Büro des zuständigen Sheriffs in Edgefield County nun mit. Nachbarn hatten demnach die Polizei verständigt, weil sie einen bewusstlosen Mann im Garten entdeckt hatten.

Ein mutmaßlicher Mörder ist im US-Bundesstaat South Carolina an einem Herzinfarkt gestorben, als er offenbar gerade eine Leiche beseitigen wollte.

In dem Garten des Mannes hätten die Ermittler in einem frisch gegrabenen Loch eine in Müllsäcke eingewickelte Leiche gefunden, heißt es. Die Tote sei die 65 Jahre alte Freundin des mutmaßlichen Mörders gewesen.