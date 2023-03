In der Nacht auf Samstag sind in Karlsruhe fünf Menschen verstorben, nachdem ein BMW mit einem Großraumtaxi zusammengestoßen ist. Der 25-jährige Fahrer des Autos hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie der SWR mit Bezug auf die Polizei berichtete . Der Unfall ereignete sich in Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe. Um kurz vor ein Uhr in der Nacht ging offenbar der Notruf bei der Polizei ein.