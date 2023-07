Kategorie Auseinandersetzung mit ungewöhnlichen Mitteln: In Oberbayern soll ein Mann, behangen mit einer Stola, einen 19-Jährigen mit einem Prozessionskreuz geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer am Mittwochabend an einem Bahnhof in Eglharting im Landkreis Ebersberg – rund 30 Kilometer östlich von München – in Streit.