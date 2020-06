Niedersachsen Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach mutmaßlich rechtsextremem Anschlag

Im Briefkasten einer Frau in Einbeck, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, ist ein Sprengsatz explodiert. Nun ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, zwei Männer sind in Untersuchungshaft.