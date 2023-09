Kind an Kopf und Fuß verletzt

Der Mann soll daraufhin ein Mädchen an den Haaren gezogen und den Jungen ergriffen und über das Geländer in einen Kanal geworfen haben. Er schlug dabei an Eisenträgern auf, die an der Brücke befestigt waren. Das Kind wurde am Kopf sowie am linken Fuß verletzt.

Als der Junge im Kanal lag, soll der Unbekannte ihn zudem mit einer Glasflasche beworfen haben, die das Kind an der rechten Schulter traf. Anschließend verließ der Mann den Tatort. Er soll 40 bis 45 Jahre alt sein.