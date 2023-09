Nach Morddrohungen gegen eine Jugendliche in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten die Drohungen auf dem Platz der Jugend an Mauern gesprüht. Die Linksjugend Brandenburg veröffentlichte am Samstag auf der Onlineplattform X entsprechende Bilder. Auch SS-Runen und rechtsextreme Hetze sind darauf zu erkennen. Die Polizei ermittle wegen der Bedrohung der 16-Jährigen und wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, bestätigte ein Sprecher am Samstag.