Der weiße Rechtsextremist war unter anderem eines Hassverbrechens mit Todesfolge in 23 Fällen angeklagt worden. C. hatte am 3. August 2019 an einem Walmart-Supermarkt im mehrheitlich von Latinos bewohnten El Paso an der Grenze zu Mexiko mit einem Schnellfeuergewehr das Feuer eröffnet. Er tötete 23 Menschen und verletzte weitere 22 Menschen.