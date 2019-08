Massaker von El Paso Behörden vernehmen mutmaßlichen Täter

Bei dem Angriff auf ein Einkaufscenter im texanischen El Paso wurden nach Behördenangaben 20 Menschen getötet und mindestens 26 verletzt. Täter soll ein 21-jähriger Mann sein, Patrick C.

Videos auf Social-Media-Kanälen sollen zeigen, wie C. mit Handschellen gefesselt zu einem Streifenwagen gebracht wird. Laut einem Polizeisprecher hatte sich der Verdächtige widerstandslos ergeben. Er habe bei der Tat ein Gewehr benutzt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP kommt Patrick C. aus Texas. Er soll aber nicht in El Paso, sondern in Allen in der Nähe von Dallas wohnen, schrieb AP unter Berufung auf Ermittler. Allen liegt etwa 1050 Kilometer von El Paso entfernt.

Der Fernsehsender KTSM aus El Paso veröffentlichte unter Berufung auf Ermittlerkreise zwei Fotos von Überwachungskameras, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen, wie er den Walmart-Supermarkt betritt, in dem bislang die meisten Opfer gefunden wurden. Zu sehen ist ein junger weißer Mann mit Sturmgewehr. Er trägt eine Brille, Kakihose und ein dunkles T-Shirt. Zudem hat er Kopfhörer oder einen Gehörschutz auf.

Ein Pamphlet gegen Zuwanderung

Die Ermittler hielten sich zunächst mit offiziellen Angaben über den Verdächtigen zurück. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton sagte, der Mann werde noch vernommen. Die Behörden gehen aber bereits Hinweisen nach, ob es ein rassistisches Motiv für die Tat gibt. So wurde kurz vor der Schießerei ein rassistisches und gegen Einwanderer gerichtetes Manifest online gestellt. Laut dem Polizeichef von El Paso, Greg Allen, schreiben die Behörden das Pamphlet dem Verdächtigen Patrick C. zu.

In dem Dokument gibt sich der Verfasser als Hasser von Lateinamerikanern aus. Unter anderem warnt er vor einem Zuzug von Latinos in die USA, die dann weiße Bürger verdrängen würden. So äußert der Verfasser auch die Sorge, die Demokraten könnten bei kommenden Wahlen in Texas dominieren anstatt der republikanischen Partei. Zudem warnt er, "race mixing" - also Durchmischung der Bevölkerung - zerstöre die Nation.

Weiter schreibt der Verfasser über eine geplante Attacke und begründet unter anderem detailliert seine Waffenauswahl. Er gibt sich auch als Bewunderer des Attentäters von Christchurch aus, der bei einem Anschlag auf Moscheen Mitte März in Neuseeland 51 Menschen getötet hatte.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren. El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko, gegenüber der Stadt Ciudad Juárez. Viele Mexikaner kommen täglich über die Grenze, um in den USA zu arbeiten oder einzukaufen. Zudem leben viele Mexikaner in der Grenzstadt.

Auch 1000 Kilometer weiter rückt die Polizei an

Neben den Ermittlungen in El Paso liefen auch in Allen, dem Herkunftsort des mutmaßlichen Täters, die Untersuchungen an. Laut der Nachrichtenagentur AP sperrte die Polizei die Straßen in der Nähe eines Hauses, das mit dem Verdächtigen in Verbindung stehe. Mehr als ein Dutzend Beamte seien vor dem Haus gesichtet worden. Eine Frau habe ihnen die Tür geöffnet.

Eine Nachbarin sagte, in dem Haus wohne ein Rentnerpaar. Es seien nette Leute, die regelmäßig zur Kirche gehen.