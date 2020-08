Mitten in der Nacht Zwei Menschen bei Jetski-Unfall auf der Elbe lebensgefährlich verletzt

Mitten in der Nacht brachen zwei Menschen mit einem Jetski zu einer Spritztour auf der Elbe auf. In der Dunkelheit übersahen sie einen Leitdamm. Nach dem Aufprall schweben beide in Lebensgefahr.