Im Prozess um die Vergewaltigung einer Neunjährigen auf einer Elbwiese in Sachsen-Anhalt hat sich der Angeklagte zum Auftakt nicht geäußert. Er mache von seinem Schweigerecht Gebrauch, erklärte sein Verteidiger vor dem Landgericht Dessau-Roßlau.

Der 27-Jährige ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt. Zudem muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, weil er ein Butterflymesser im Rucksack hatte. Die Tat Anfang Juni hatte in der Region Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Laut Staatsanwaltschaft ging die Neunjährige am Nachmittag des 9. Juni mit einem Teddy im Arm zum Spielen auf die Elbwiesen in Roßlau. Der Angeklagte habe sie von einer Bank aus beobachtet. Er folgte ihr demnach mit einem Fahrrad und sprach sie an. Dann bedrohte, würgte und vergewaltigte er das Kind, so der Vorwurf. Er ließ der Anklage zufolge nicht ab, obwohl das Mädchen ihn trat und kratzte.

Das Mädchen sei traumatisiert, sagte der Nebenklageanwalt, der die Familie des Mädchens vertritt. Die Neunjährige habe körperliche und psychische Probleme. Sie verspüre den Drang, sich häufig zu waschen, habe Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Sie gehe nicht mehr allein aus dem Haus.

Die Vorsitzende Richterin appellierte in der Verhandlung mehrfach an den Angeklagten, sich eine Aussage doch zu überlegen. Es seien Spuren am Kind gefunden worden, ein Geständnis wirke strafmindernd. Zudem würde er dem Mädchen so eine belastende Aussage ersparen. Der Angeklagte folgte dem Prozess aufmerksam, ließ sich aber nicht auf erklärende Worte ein.

Demonstrationen in Roßlau

Der 27-Jährige stammt aus dem Niger. Er lebte laut MDR vor der Tat in einer Flüchtlingsunterkunft. Da der Asylantrag des Mannes abgelehnt worden sei, wäre seine Duldung in der Woche nach der Tat ausgelaufen. Das hätte jedoch nicht automatisch bedeutet, dass der Tatverdächtige abgeschoben worden wäre, wie ein Sprecher des Landkreises Wittenberg dem Sender sagte. Dafür müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Nachdem der Fall bekannt geworden war, hatte es in Roßlau Demonstrationen gegeben, an denen sich auch Leute aus dem rechten Spektrum beteiligten. An der ersten Demonstration hatten laut MDR 120 Menschen teilgenommen, einige schätzte die Polizei demnach als rechtsextrem ein.