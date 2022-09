Fall Eliza Fletcher US-Polizei sucht nach mutmaßlich entführter Milliardenerbin

Eliza Fletcher wurde zuletzt am vergangenen Freitag gegen 4.30 Uhr gesehen. Die 34-Jährige war in der Nähe der Universität von Memphis joggen, so zeigen es Bilder aus Überwachungskameras in der Stadt. Sie zeigen auch, wie ein Mann aus einem dunklen SUV steigt, die Frau überwältigt und in sein Fahrzeug zerrt.