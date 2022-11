Mutmaßlicher Femizid Frauen mit Messerstichen in eigener Wohnung getötet – Anklage erhoben

Der Angriff löste Entsetzen aus: Im Juli verletzte ein Täter zwei Frauen in ihrer Wohnung in Elmshorn so schwer, dass sie noch am Tatort starben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord vor.