Kugel durchschlug Wand Eltern von getöteter 14-Jähriger fordern Haft für Polizisten

Eine verirrte Polizeikugel traf in Los Angeles einen Teenager in einer Umkleidekabine – das Mädchen starb in den Armen seiner Mutter. Nun erheben die Eltern schwere Vorwürfe gegen die Behörden.