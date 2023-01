Gegen sein eigenes Auto geschleudert

In diesem Moment fuhr den Angaben zufolge eine 27-Jährige, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, an den beiden Fahrzeugen vorbei. Sie habe zuerst den 22-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm getroffen und danach seinen Kontrahenten mit der linken Fahrzeugfront im Bereich der Beine erfasst. Der 64-Jährige wurde laut Polizei durch die Wucht des Aufpralls gegen seinen Wagen geschleudert und blieb dort mit schweren Verletzungen liegen.