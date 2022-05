Es sollte ein beschwingtes Fest nach der Coronapandemie werden, doch nun spricht der Emdener Oberbürgermeister von einem »dunklen Schatten der Trauer«. Denn auf dem Matjesfest in Emden ist an diesem Wochenende eine 18 Jahre alte Mitarbeiterin tödlich verletzt worden. »Eine 18-jährige Angestellte eines Fahrgeschäfts geriet zwischen den Boden und das Fahrgeschäft, als dieses in Fahrt war«, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach starb die Frau kurz nach dem Unfall im Krankenhaus.