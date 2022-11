Einsatz in Nordrhein-Westfalen Mann durch Polizeischüsse schwer verletzt

Mindestens ein Polizist hat bei einem Einsatz im nordrhein-westfälischen Enger nördlich von Bielefeld auf einen Mann geschossen – und ihn schwer verletzt. Der Angeschossene soll zuvor am späten Donnerstagabend Teile eines Wohngebäudes in Brand gesetzt haben, wie die Bielefelder Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagmorgen mitteilten.