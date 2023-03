Beschwerden von Frauen über das Verhalten von Polizisten in England und Wales haben wenig Aussicht auf Erfolg. Von mehr als tausend Strafanzeigen gegen Beamte und Beschäftigte in einem Zeitraum von sechs Monaten blieben rund 90 Prozent folgenlos, wie die nationale Koordinierungsstelle für die Strafverfolgung National Police Chiefs' Council (NPCC) am Dienstag mitteilte .