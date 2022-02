»Ich war während meiner Gewalttaten nicht ganz richtig im Kopf« Verurteilter Mörder gesteht Tat, für die ein anderer Mann in Haft sitzt

Wurde Michael Stone 1998 zu Unrecht für den Mord an einer Frau und einem Mädchen in der englischen Grafschaft Kent verurteilt? In den alten Kriminalfall kommt Bewegung – durch den Brief eines verurteilten Mörders.