Die Beamten riefen daraufhin den 29-Jährigen an und erreichten ihn am Handy. Er gab zu, dass das Ganze ein Trick gewesen sei, weil er Geld für Freizeitaktivitäten benötige. Er bekomme von seiner Familie keine finanzielle Unterstützung, so rechtfertigte sich der junge Mann. Um wirklich auszuschließen, dass er in Gefahr war, traf sich die Polizei danach persönlich mit ihm.

Anschließend erläuterten die Beamten der 85-Jährigen den Fall. Sie habe das Verhalten ihres Enkelsohnes nicht nachvollziehen können, teilte die Polizei mit, sei aber erleichtert gewesen, dass es ihm gut gehe.