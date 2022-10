Immer wieder: Gewalt gegen Kinder

Das sehen auch immer mehr Bürger dort so. Was die Öffentlichkeit erschreckt, sind die Dreistigkeit und Brutalität, mit der das geschieht. Am 17. August entführten sechs Bewaffnete den sechsjährigen Shanawaaz Ashgar, indem sie ihn den Eltern entrissen, die ihn gerade zur Schule fahren wollten. Als die sich zu wehren versuchten, drückten die Täter dem Kind eine Pistole an den Kopf. Auf komplettes Unverständnis in der Öffentlichkeit stieß dann die Tatsache, dass Streifenpolizisten, die der den Tätern nachsetzende Vater ansprach, ihre Hilfe verweigerten. Sie wollten sich erst einmal in Ruhe den Tatort ansehen. Immerhin: zwei Tage später war der Junge wieder frei, wahrscheinlich gegen Zahlung eines satten Lösegelds.