Auf dem Gelände einer der renommiertesten Privatschulen Englands sind die Leichen der Leiterin, ihres Mannes und der jungen Tochter aufgefunden worden. Die Polizei der südlich von London gelegenen Grafschaft Surrey ging am Montag davon aus, dass kein Dritter in die Tode verwickelt war. Sie kündigte eine umfassende Untersuchung zu den Hintergründen an.