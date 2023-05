Die Stadtverwaltung hatte einer Züchterin in Erfurt im September 2022 den Angaben nach 55 Hunde weggenommen. Bei der Kontrolle hatte die Amtstierärztin teilgenommen. Dabei seien mangelhafte Haltungsbedingungen für die in einem Wohnhaus untergebrachten Hunde festgestellt und dokumentiert worden. Die Tiere, bei denen es sich laut Gerichtssprecherin auch um sogenannte Nackthunde handelte, seien in Tierheime und Pflegestellen gebracht worden. In einer früheren Mitteilung der Stadt war von »schwerwiegenden Verstößen gegen die Haltungsanforderungen des Tierschutzgesetzes« die Rede.