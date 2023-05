Ein ausgerissenes Känguru hat in den vergangenen Tagen in Erfurt für Aufsehen gesorgt. Nachdem Horst am Mittwoch aus seinem Gehege abgehauen war, wurde er mehrfach an verschiedenen Orten in der Stadt gesichtet – einfangen ließ er sich jedoch nicht. Nun hat der Ausflug ein trauriges Ende genommen. Das Känguru ist tot aufgefunden worden.