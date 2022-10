Vorwürfe von fünf Frauen »Scrubs«-Produzent Eric Weinberg wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Der Hollywoodproduzent Eric Weinberg ist wegen sexueller Übergriffe in 18 Fällen angeklagt worden. Gegen den 62-Jährigen liegen Vorwürfe von fünf Frauen vor, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit . Weinberg soll sie demnach zwischen 2014 und 2019 missbraucht haben.