Am Samstag hatten Gegner der Veranstaltung randaliert und unter anderem versucht, auf das Festivalgelände zu kommen. Nach Darstellung der Polizei warfen sie Flaschen und Steine auf die Beamten und zündeten Rauchbomben. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. 26 Polizisten wurden nach offiziellen Angaben verletzt, ein Großteil konnte aber den Dienst fortsetzen. Ein großes Polizeiaufgebot ist auch am Sonntag in Gießen in Einsatz, um Auseinandersetzungen zu verhindern.