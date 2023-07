Wie viele Eritreer leben in Deutschland?

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge berichtete 2021 auf Basis einer Studie von etwa 74.000 in Deutschland lebenden Eritreerinnen und Eritreern. Eritrea sei damit hinter Marokko das zweitwichtigste Herkunftsland in Afrika. Ein großer Teil dieser Gruppe soll in Hessen beziehungsweise dem Rhein-Main-Gebiet leben. Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« schreibt, in Hessen lebten etwa 18.000 Menschen aus Eritrea. Das erklärt auch, warum das Eritrea-Festival im hessischen Gießen stattfindet.

Wie reagiert die deutsche Politik?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) twitterte: »Die massive Gewalt und Randale gegen Polizeibeamte in Gießen verurteile ich scharf. Danke an alle Einsatzkräfte! Meine Gedanken sind bei den verletzten Beamten.«