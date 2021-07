Erdoğan-Kritiker Erk Acarer Türkischer Journalist in Berlin offenbar erneut bedroht

Erk Acarer lebt in Deutschland, weil er in der Türkei bedroht wurde. Nach einem Angriff vor zwei Wochen entdeckte er nun eine Drohung in seinem Garten. Der Journalist sieht auch die Bundesregierung in der Verantwortung.