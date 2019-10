Im Zimmer des Attentäters von Halle sind Ermittler auf versteckte Botschaften gestoßen. Bei der Durchsuchung des Raumes in der Wohnung seiner Mutter fanden sie nach SPIEGEL-Informationen Zettel mit der Aufschrift "Niete".

Offenbar hatte der inzwischen verhaftete Rechtsextremist Stephan Balliet die Durchsuchung erwartet und wollte die Beamten verhöhnen. Außer einer Festplatte fanden die Ermittler nach SPIEGEL-Informationen keine relevanten Beweismittel.

Balliet hatte am Mittwoch eine Synagoge in Halle (Saale) angegriffen, zwei Passanten erschossen und mehrere verletzt. Der Generalbundesanwalt wirft ihm unter anderem zweifachen Mord und Mordversuch in neun Fällen vor. Nach der Vernehmung, in der er die Tat gestand, ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Vor der Durchsuchung hatte ein Entschärfungskommando das Zimmer des Attentäters auf mögliche Sprengfallen untersucht. Seine Mutter erklärte in einem Interview mit SPIEGEL TV, die Tür sei stets verschlossen gewesen. Dort habe er "seine Privatsphäre" gehabt. Mit Anfang zwanzig, so die Mutter, habe ihr Sohn mit Drogen experimentiert und dies beinahe nicht überlebt. Danach sei er ein anderer Mensch gewesen.

Bei einer weiteren Durchsuchung in einem gelegentlich von Balliet genutzten Zimmer in der Wohnung seines Vaters fanden die Ermittler einen 3D-Drucker, den er möglicherweise zur Herstellung von Waffen genutzt hat. Die Ermittler gehen davon aus, dass der frühere Chemiestudent einen Großteil der bei seinem Terrorangriff verwendeten Schusswaffen selbst gebaut hat.