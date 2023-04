Codename »Conversus«

Die meisten der beschlagnahmten Waffen stammten den Angaben zufolge aus der Türkei und waren legal in die EU importiert worden. Sie würden vor allem in Bulgarien, aber auch in anderen EU-Staaten legal zum Kauf angeboten. Die Waffen würden dann illegal zu scharfen Schusswaffen umgebaut und in ganz Europa gehandelt.

An der Aktion unter Leitung von Rumänien und Bulgarien waren Ermittler aus 31 Ländern beteiligt. 143 Gebäude wurden durchsucht. Die europäische Polizeibehörde teilte nicht mit, wo die Verdächtigen festgenommen worden waren.