Ermittler nach Münzraub von Manching »Das Wochenende war auf jeden Fall interessant«

Auch übers Wochenende hatten die Fahnder verschiedene Spuren ausgewertet. Am Samstag hatte die Polizei die Umgebung des Manchinger Kelten- und Römer-Museums mit einem großen Aufgebot an Kräften abgesucht, unter anderem mithilfe von Metallsonden. Dabei stellten sie mehrere Gegenstände sicher, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. »Die Kollegen sind immer noch fleißig dran, werten immer noch Spuren aus«, sagte der LKA-Sprecher.