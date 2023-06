Um sechs Uhr an diesem Donnerstagmorgen tönten Knallgeräusche durch den Ort Fredenbeck nahe Stade in Niedersachsen. Dutzende bewaffnete Polizisten stürmten ein Villengrundstück im Grünen, rammten ein Hoftor mit dem Spezialfahrzeug »Survivor« auf, erschossen zwei aufgescheuchte Hirtenhunde. Hausherr des üppigen Anwesens mit Schwimmteich und Pferdeställen: Muhammed C.