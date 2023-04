In dem 456 Seiten langen Bericht werden schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der katholischen Kirche in dem Erzbistum erhoben. »Die Dauer und das Ausmaß des Missbrauchs durch katholische Geistliche waren nur möglich wegen der Komplizenschaft jener, die mit der Führung der Kirche und dem Schutz der Gläubigen beauftragt waren«, heißt es darin. Verantwortliche des Erzbistums hätten wiederholt Berichte über Missbrauch abgetan »und wenig bis keine Sorge um die Opfer an den Tag gelegt«.