Ermittlungen gegen Kardinal Woelki Durchsuchungen im Erzbistum Köln

Laut den Ermittlern wurden unter anderem Räume des Generalvikariats, des Offizialats und des erzbischöflichen Hauses durchsucht – zudem die Geschäftsräume des EDV-Dienstleisters, der den E-Mail-Verkehr des Erzbistums verwaltet. Außer in Köln wurde den Angaben zufolge auch in Kassel und Lohfelden in Hessen je ein Objekt durchsucht. Die Razzien seien ohne Zwischenfälle verlaufen und weitgehend auf Kooperation gestoßen, hieß es.