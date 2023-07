Woelki: Entlassung »mehr als angemessen«

Das Kölner Landgericht hatte U. wegen des jahrelangen Missbrauchs von insgesamt neun Mädchen schuldig gesprochen. Es sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Opfer zwischen 1993 und 2018 in insgesamt 110 Fällen sexuell missbrauchte. Die Taten wurden laut Urteil in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich begangen.

Woelki sagte, er begrüße die Entscheidung des Vatikans. Die Entlassung des Geistlichen aus dem Klerikerstand sei »mehr als angemessen, auch wenn ich weiß, dass das Leid der Betroffenen damit nicht wieder gutgemacht werden kann«, teilte der Erzbischof mit.