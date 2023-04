Ein 18 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Oberbayern von einem Regionalzug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen am Montagabend in Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen trotz geschlossener Schranke auf die Gleise gefahren, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag sagte.