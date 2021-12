Nordrhein-Westfalen Kinder sollen in Schule eingebrochen sein – 150.000 Euro Schaden

Lehrer in Eschweiler waren alarmiert, als sie am Wochenende zufällig Licht in der Schule bemerkten. Dann ertappten sie drei Jungen und fünf Mädchen, die aus dem Gebäude liefen – inzwischen ermittelt die Polizei.