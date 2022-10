Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Schüler erhoben, der einen rechtsextrem motivierten Anschlag an seinem Gymnasium in Essen geplant haben soll. Sie wirft dem heute 17-Jährigen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vor, wie die oberste Anklagebehörde in Deutschland in Karlsruhe mitteilte. Zuerst hatte die »WAZ« darüber berichtet.