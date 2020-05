Großeinsatz in Essen Dutzende Angreifer überfallen Café mit Dachlatten

Die Polizei rückte mit Suchhunden und einem Hubschrauber an, am Ende stellten die Ermittler etwa 70 Verdächtige: In Essen hat ein Mob ein Lokal verwüstet. Die Hintergründe der Tat sind unklar.