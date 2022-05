Fahrer war offenbar betrunken Lkw fährt beinahe Fünfjährigen um – Mutter rettet Kind und Vater stoppt den Laster

Der Lkw-Fahrer soll 2,77 Promille intus gehabt haben: Ein 40-Tonner hat in Niedersachsen Bäume touchiert, ein Wohnhaus beschädigt und ein Kind gefährdet. Der Vater hielt den Laster per Not-Aus-Knopf an.