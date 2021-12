Richter sprachen von »Gaunerstück« Inszenierter Banküberfall – Ex-Filialleiter verurteilt

Ein Banker hat für seine Beteiligung an einem fingierten Raub bei seiner eigenen Bank in Haltern am See zwei Jahre Haft auf Bewährung bekommen. Die Polizei hatte ihn gefesselt vorgefunden – er bestritt die Tat.