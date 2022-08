Anna und Andreas E. hatten sich mit den Kindern, die aus ihren früheren Beziehungen stammen, bereits im November 2021 aus Deutschland abgesetzt, ohne den jeweils anderen Elternteil zu informieren.

In einem Abschiedsbrief ließen sie erkennen, dass sie den Coronamaßnahmen in Deutschland entkommen wollten, ein Ziel aber wurde nicht genannt. Die anderen Eltern starteten daraufhin eine Suchaktion und wandten sich nach rund sechs Monaten an die Medien in Paraguay.