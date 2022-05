Im Fall des mutmaßlichen Plans für einen Terroranschlag in Essen hat Generalbundesanwalt Peter Frank die Ermittlungen an sich gezogen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft dem SPIEGEL. Hintergrund sei die »besondere Bedeutung des Falls«. Zu Einzelheiten wollte sie sich zunächst nicht äußern.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 16-jähriger Schüler, der einen offenbar rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag in Essen geplant haben soll. Bislang wurde das Verfahren wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geführt. Nun übernahm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe den Fall.

Spezialeinsatzkräfte hatten den Jugendlichen in der Nacht zum Donnerstag festgenommen, weil er einen Anschlag geplant haben soll. Am Freitag erließ ein Gericht Haftbefehl gegen ihn. Zuvor soll der Jugendliche mehreren Bekannten erzählt haben, Bomben in seiner Schule platzieren zu wollen.