In Essen hat ein Prozess um den Mord an einer Sechsjährigen mit einem Geständnis begonnen. Die angeklagte 46 Jahre alte Mutter des Mädchens gab über ihren Verteidiger zu, ihre Tochter in der Nacht zum 28. Januar 2022 getötet zu haben. Weitere Details zur Tat ließ die Frau nicht mitteilen. Auch eine weitere Einlassung sei derzeit nicht geplant, die Angeklagte wolle aber mit der psychologischen Gutachterin sprechen.