Im Zusammenhang mit mutmaßlichen rechtsextremistischen Anschlagsplänen in Essen hat die Polizei am Montagabend einen jungen Mann kurzzeitig festgenommen. Er befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher.

Der junge Erwachsene wird demnach verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Deshalb habe es in seiner Wohnung am Montagabend einen Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos gegeben. Dabei seien mehrere Waffen gefunden worden, die aber nach jetzigem Ermittlungsstand nicht scharf gewesen seien. Weitere Angaben zu dem Verdächtigen wurden nicht gemacht.

In der vergangenen Woche hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis einen Schüler festgenommen, weil er einen Bombenanschlag auf seine Schule geplant haben soll. Sowohl die derzeitige Schule des 16-Jährigen, ein Gymnasium, als auch die von ihm früher besuchte Realschule wurden daraufhin gesperrt und auf Sprengsätze durchsucht. Bei dem Jugendlichen war umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dies geschehe wegen der besonderen Bedeutung des Falls, teilte die Behörde am Montag mit. Der Schüler stehe im Verdacht, einen rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag an seiner Schule vorbereitet zu haben. Dabei sollten Lehrer sowie eine größere Anzahl von Schülern getötet werden.

Pläne für Anschläge auf Schulen in Essen: Der Zugriff erfolgte um 4.20 Uhr

Pläne für Anschläge auf Schulen in Essen: Generalbundesanwalt ermittelt gegen 16-Jährigen

Berichten der »Westdeutschen Allgemeinen Zeitung« und der »Bild«-Zeitung zufolge hatte der junge Mann, der am nun kurzzeitig festgenommen wurde, mit dem Tatverdächtigen gechattet – und sich dabei über Bomben und Anschläge ausgetauscht. So soll er ins Visier der Ermittler geraten sein. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Der Schüler hat nach SPIEGEL-Informationen unter anderem den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik als Vorbild aufgeführt. Die Polizei fand bei Durchsuchungen ein Manifest des Jugendlichen, in dem er über mehrere »Inspirationen« für seine Pläne schrieb, darunter den Amoklauf an der Columbine High School in den USA 1999 sowie die Amokläufe von Erfurt 2002 und Winnenden 2009.