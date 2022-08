Ein Streit um einen Parkplatz soll Auslöser für eine Massenschlägerei mit mehreren hundert Clan-Mitgliedern in Essen gewesen sein. Das geht aus einem Papier des Innenministeriums an den nordrhein-westfälischen Landtag hervor. Der gewaltige Tumult von Ende Juni hatte für enormes Aufsehen gesorgt. In den Tagen danach kam es noch zu weiteren kleineren Auseinandersetzungen zwischen Clan-Angehörigen in Essen.