Am frühen Morgen, um kurz vor halb fünf, rückten die Einsatzkräfte an. Sie durchsuchten das Zimmer des 16 Jahre alten Gymnasiasten in Essen-Borbeck. Die Eltern des Jungen waren in der Wohnung – und sahen mit an, wie ihr Sohn festgenommen wurde.

Was die Beamten in der Wohnung fanden: Materialien zum Bombenbau, 16 Rohrkörper. An einigen waren Uhren befestigt, andere mit Nägeln präpariert. Die Beamten entdeckten auch ein selbst gebautes Gewehr und eine Armbrust mit Pfeilen. Und rassistische, antisemitische, antimuslimische Schriften.

»Möglicherweise hat die NRW-Polizei heute einen Albtraum verhindert«, sagt Innenminister Herbert Reul (CDU) am Nachmittag in einer Pressekonferenz. Der 16-Jährige wird verdächtigt, Anschläge an seiner und einer weiteren Schule geplant zu haben. »Funktions-, aber nicht einsatzfähig« Nach Informationen der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, der Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz.

Herbert Reul zufolge soll das sichergestellte Material »funktions-, aber nicht einsatzfähig« gewesen sein. Demnach besaß der Jugendliche zwar die Materialien für eine Bombe, aber keinen fertigen, zündfähigen Sprengsatz. Aus Polizeikreisen heißt es, es gebe Hinweise auf eine mögliche rechtsextreme Gesinnung des Jugendlichen. Darauf lassen wohl Aufzeichnungen schließen: In ihnen wird der Nationalsozialismus verherrlicht oder gegen »People of Color« gehetzt.

Bislang gibt es offenbar keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige in rechten oder rechtsextremen Kreisen unterwegs war. Allerdings stehen die Ermittler noch am Anfang ihrer Recherche. Demnach ist noch offen, ob der Verdächtige ein politisches Motiv hatte.

Die Polizei in Essen sagte dem SPIEGEL, die Eltern des Schülers seien vor Ort und würden vernommen. Am Freitag soll laut der Generalstaatsanwaltschaft entschieden werden, ob ein Haftbefehl gegen den 16-Jährigen beantragt wird. Jemand aus dem »sozialen Umfeld«, nicht aber dem familiären Umfeld des Verdächtigen soll der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben habe. Diese Person habe der Polizei gesagt, der 16-Jährige wolle in seiner Schule eine Bombe platzieren, hieß es.

Frühere Realschule des Verdächtigen: Insgesamt 123 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten die Schulen

Die Schule des 16-Jährigen, das Don-Bosco-Gymnasium in Essen, reagierte schnell und sagte gegen halb acht Uhr am Morgen den Unterricht ab. Längt nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichte diese Nachricht rechtzeitig, Hunderte standen vor verschlossenen Türen.