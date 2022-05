Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Polizei in Essen ermittelt wegen möglicherweise geplanter Straftaten an zwei Schulen gegen einen Jugendlichen. »Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums handelt«, heißt es von der Polizei.

Schulen geschlossen

Die Polizei war an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. »Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck«, teilten die Beamten mit. Kurz darauf berichteten sie: »Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.« Es werde bereits seit dem Abend ermittelt. Spezialkräfte durchsuchten am frühen Morgen die Wohnung des Gymnasiasten.

Eine Polizeisprecherin sagte: »Es ist glücklicherweise nichts passiert an den Schulen. In welche Richtung es womöglich gegangen wäre, wird nun ermittelt.« Der Jugendliche befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam.