Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung hieß es, die Leichen seien am Baldeneysee gefunden worden. Die Polizei hat die Fundorte nachträglich präzisiert, die Leichen wurden demnach an der Ruhr, in der Nähe des Sees entdeckt. Wir haben die Stellen entsprechend korrigiert.