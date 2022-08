In einer Wohnung in Essen hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag einen schwer verletzten 19-Jährigen aufgefunden. Der hinzugerufene Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der 15-jährige Bruder des Mannes wurde demnach festgenommen.