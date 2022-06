Angriffe mit Stühlen und Tischbeinen Verletzte bei Massenschlägereien in Essen und Worms

In Essen haben sich Hunderte eine Massenschlägerei geliefert, ein 30-Jähriger erlitt Stichverletzungen. In Worms attackierten sich bis zu 20 Menschen – in beiden Fällen wurden Einrichtungsgegenstände als Waffe benutzt.